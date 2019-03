John Bolton: EE UU denuncia represión del régimen nicaragüense

El gobierno de Nicaragua continúa reprimiendo a los ciudadanos en ese país, denunció este miércoles John Bolton, asesor de seguridad de Estados Unidos.

“La duplicidad de Ortega debe detenerse. Estados Unidos denuncia la represión del régimen nicaragüense contra los manifestantes pacíficos”, señaló Bolton en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Se refirió a la violencia contra de los medios de comunicación independientes en la nación centroamericana y la “renuencia a ceder ante las demandas del pueblo”.

“Estas acciones no van a salir sin respuesta”, advirtió el funcionario.

Ortega's duplicity must stop. The U.S. denounces the Nicaraguan regime’s repression of peaceful protestors, violence against independent media, and reluctance to concede to the demands of the Nicaraguan people. These actions will not go unanswered. https://t.co/591xy2FKrh