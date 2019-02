Jesús Torrealba desmintió a Capriles luego de declaraciones sobre la AN

Jesús "Chúo" Torrealba, activista social y fundador del Radar de los Barrios, desmintió a Henrique Capriles Radonski, dirigente político, luego que dijera en una entrevista que recorrió al país durante la campaña de las elecciones parlamentarias del 2015 para que se ganara la mayoría en la Asamblea Nacional .

"En la campaña por la AN en 2015 este señor explicó al comando unitario ‘que no podía salir de Miranda porque tenía que garantizar su estado’. Se puede cambiar de opinión, pero no cambiar la historia”, manifestó Torrealba vía Twitter.

Este lunes Capriles expresó que la oposición en este momento está unida. "El camino que ha iniciado Guaidó es irreversible debido al apoyo de buena parte de la comunidad internacional", dijo.

