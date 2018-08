Jaime Bayly a Maduro: Me complace que el dictador sea mi enemigo

Jaime Bayly, periodista y presentador de televisión peruano, aseguró el martes que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no pude ordenar a la justicia de Estados Unidos que lo “encierre en una mazmorra” por decir que está en juego la libertad de Venezuela.

El periodista peruano publicó un video en Twitter en el cual responde a las amenazas impuestas por Maduro durante cadena nacional.

“Él (Nicolás Maduro) puede ordenar a los jueces sumisos de Venezuela que persogan a sus opositores, pero por suerte no le puede ordenar a la justica independiente de Estados Unidos que me encierre en una mazmorra por decir lo que he dicho tantas veces y que voy a repetir, está en juego la libertad de Venezuela”, dijo Bayly durante su programa de entrevistas.

Bayly destacó que se siente complacido de que Maduro lo considere su enemigo y lo amenace.