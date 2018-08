Jaime Bayly: “Les voy a contar mi verdad”

Jaime Bayly, presentador y periodista peruano, aseguró que Julio Borges y Juan Requesens, diputados a la Asamblea Nacional, no estuvieron relacionados con el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

“Les voy mi verdad, que no es la verdad absoluta, pero que es la verdad que me han contado las fuentes confiables que tengo en Washington. Fuentes que conocían el atentado y que no se oponían a él”, comentó.

Señaló que los hechos ocurridos el sábado en la avenida Bolívar fueron planificados por militares que no querían tener contacto con políticos del país.

“Borges nunca fue parte del plan. Requesens nunca fue parte del plan. Era un plan de militares, y esos militares conspiradores, rebeldes, patriotas, héroes para mí, no querían tener ningún contacto con políticos venezolanos. Desconfían profundamente de los políticos venezolanos”, dijo Bayly durante su programa.

Agregó que Nicolás Maduro tiene una persecución contra los políticos de la oposición para encarcelarlos y torturarlos.

“Esta persecución encarnizada de Maduro contra Borges y Requesens es un exabrupto despótico para encarcelar y torturar a opositores políticos que no tenían nada que ver con el atentado”, aseveró.