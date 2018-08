Jaime Bayly, presentador y periodista peruano, explicó cómo y por qué se reunió con uno de los presuntos implicados en el intento de “magnicidio” realizado en contra de Nicolás Maduro el sábado 4 de agosto.

El periodista indicó que un amigo en Washington le pidió el favor de reunirse con un ciudadano venezolano que se encontraba en la ciudad de Miami, ubicada en el estado de la Florida.

“Me pidió que me reuniese cuanto antes con un venezolano que estaba en Miami. No me dijo de qué se trataba. Me dio el nombre del venezolano. Me dijo que era uno de los nuestros”, explicó Bayly en un artículo de opinión publicado por el Diario las Américas.

El presentador comentó que el ciudadano con el cual se reunió le reveló, con detalles, un intento de “magnicidio” el cual sería realizado durante los actos con motivo de la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, en el cual presuntamente intentarían asesinar a Diosdado Cabello y a Maduro.

“El venezolano me contó que unos días después, el sábado, habría un atentado contra Maduro y Cabello en un desfile militar. Me explicó que el atentado sería con drones. No estaba seguro si sería un dron o dos. Me explicó que el atentado estaba planeado originalmente para el 5 de julio, pero se pospuso porque llegaron a la conclusión de que, si se ejecutaba ese día, podían morir niños”, indicó.

Bayly comentó además que al cuestionarle al sujeto el objetivo de la reunión este le solicitó que, de resultar exitoso, no condenara el supuesto atentado y ayudara para que la comunidad internacional apoyase a un grupo de generales que asumirían el poder y convocarían a elecciones.

“Me dijo que, si el atentado lograba el objetivo deseado, era muy importante que ciertos periodistas influyentes, ciertos líderes de opinión, no los condenasen, no los llamasen terroristas. Me pidió que hablase con mis amigos poderosos, en Washington y en América Latina, para que, una vez que el atentado diese lugar al golpe de mando en Caracas, la junta de transición tuviese pleno respaldo diplomático de la Casa Blanca y algunos presidentes de América Latina”, reveló.

