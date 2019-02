Italia ratificó a Juan Guaidó como el “legítimo presidente de Venezuela”

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al parlamento italiano por manifestarle su respaldo este martes.

“Italia es otro de los países que se suma a nuestra lucha”, expresó el político mediante un mensaje publicado desde su cuenta de Twitter.

“La ruta que hemos planteado pasa por el cese de la usurpación y el gobierno de transición”, finalizó Guaidó en la red social.

Guglielmo Picchi, miembro del parlamento italiano, informó que tras una resolución el organismo concluyó que Maduro no es el presidente, reconociendo como única institución legal a la Asamblea Nacional. Asimismo, exigió la realización de elecciones libres y ratificó a Juan Guaidó como "el legítimo presidente de Venezuela".

Italian Parliament voted a resolution that says:

1.Maduro is not the President

2. National assembly has democratic legitimacy

3. Art 233 of the constitution should apply.

4. Free and fair elections are to take place

Hence @jguaido is the legitimate interim president of #Venezuela