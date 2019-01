Istúriz: En el pago por convención colectiva entran docentes y obreros

Aristóbulo Istúriz aseguró este jueves que Nicolás Maduro evalúa realizar un ajuste salarial para el gremio educativo mediante una convención colectiva en el que están incluidos los maestros, el personal administrativo y el personal obrero.

"Allí entra el personal administrativo, el personal obrero y los jubilados. Nosotros no podemos hacer discriminación entre ningún sector. Hay gente que dice: mira pero es que estamos más cerca de los obreros y nosotros somo profesionales. No, los obreros también comen y tiene que pagar casa y también les afecta la guerra económica, es más; si el obrero gana menos, tenemos que protegerlo más", sostuvo Istúriz.

Explicó que el tema salarial en Venezuela no se trata de quién estudió y quién no.

"Ese no es el problema, claro que hay que reconocer el esfuerzo que se haga pero nosotros no podemos procuparnos en que si la brecha es muy corta. Esa es una posición que no puede admitirsele a nadie. Ojalá pudiéramos ganar todos lo mismo, pero no se puede porque hay jerarquía porque hay gente que hace más esfuerzo, pero eso no te da derecho a reclamar si la brecha es muy corta o no", concluyó.