Isaías Rodríguez: ANC no solucionó la crisis del país, que va empeorando

Isaías Rodríguez, ex fiscal general de la República y predecesor de Luisa Ortega Díaz, expresó este martes que, a pesar de la instauración de la asamblea nacional constituyente en el año 2017, la situación que atraviesa el país no se ha solucionado sino que se ha exacerbado.

"El país votó a la paz y por la solución del problema alimentario; contra el acaparamiento, la inflación, el contrabando; por el acceso a la cesta diaria y a la posibilidad de vivir dignamente con sus salarios y su remuneración. De esto (La constituyente) muy poco ha conseguido y, para algunos, la situación no solo es peor sino que tiende a agravarse", indicó Rodríguez.

El ex fiscal general opinó, desde su posición como diplomático de Maduro en el exterior, que "se percibe poco control sobre la especulación y el alza de precios" de bienes y servicios en el país.

"Creemos que el país está como asfixiado, aislado, desconcertado. No percibo soluciones que no pasen por un reconocimiento real de la situación, sin triunfalismos, ni amenazas, ni discursos agresivos que luego no puedan ser recogidos (...) Todo ello, ha sido infortunado para el país; es cierto, pero el gobierno no lo ha hecho mejor, y el país tenía puestas sus expectativas en el gobierno que eligió", explicó.

Para Rodríguez "lo menos importante" dentro de la coyuntura nacional es una nueva Constitución.

"Hoy lo menos importante para el país es darle una nueva Constitución. La ANC se ha utilizado para todo y se ha desgastado tanto como, o más, que el gobierno", aseveró.

Con información de Aporrea