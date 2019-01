La Iglesia aboga por una solución pacífica al conflicto político

La Iglesia aboga por que la crisis del país se resuelva entre venezolanos, “de manera pacífica, evitando cualquier acción violenta”. Así coincidieron el cardenal Jorge Urosa, arzobispo emérito de Caracas, y monseñor Mario Moronta Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal.

Moronta señaló: “La gente está preocupada por la situación creada el 10 de enero”, cuando Nicolás Maduro se juramentó para asumir el segundo mandato presidencial para el período 2019-2025, con el rechazo de la comunidad internacional y de la mayoría de los venezolanos. No obstante, alegó que los ciudadanos “no quieren una salida violenta sino de tipo comicial, con un Consejo Nacional Electoral verdaderamente confiable y que sea dentro del marco de la institucionalidad y constitucionalidad”.

Urosa indicó que ante la “gran confusión” que hay con respecto a la legitimidad de Maduro como presidente de la República, debido a la ilegitimidad de las elecciones del 20 de mayo, la población debe mantener la calma. “Los venezolanos debemos cumplir con nuestras tareas y obligaciones, y pedirle a Dios que nos ayude a resolver nuestros conflictos de manera pacífica”. Afirmó que la Conferencia Episcopal Venezolana solo reconoce a la Asamblea Nacional como el único poder legítimo y por ese motivo recibió al presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

Mencionó que hay una confusión muy grande respecto a si Guaidó asumió o no las competencias del Poder Ejecutivo, al considerar que se han “malinterpretado palabras” en las que el presidente del Legislativo expresaba “una intención de voluntad como si ya se hubiese concretado”.

“Guaidó dice que el presidente es ilegítimo, que no hay presidente, pero no ha dicho que él asume la Presidencia de la República. Para eso se requiere un apoyo muy importante, que todavía no se ha manifestado, y una base política muy fuerte que es lo que debe procurar”, explicó. Agregó que en este momento “las declaraciones ambiguas y confusas son absolutamente inconvenientes”.

Moronta advirtió que mientras haya posiciones cerradas de parte del gobierno, que no acepta recomendaciones, y actitudes de división en la oposición, no se resolverá nada. Urosa considera que los partidos opositores deben llegar a un consenso con el Ejecutivo, en las acciones a tomar y generar “encuentros para la solución del problema político”. “Se requiere que haya encuentros para negociar la actual situación política confusa que vive el país”, sentenció.