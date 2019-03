Hugo Carvajal: Nunca me ha constado la nacionalidad de Nicolás Maduro

Hugo "Pollo" Carvajal, mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional (FAN), cuestionó este miércoles la nacionalidad de Nicolás Maduro.

“No entiendo cómo sigue la duda sobre esto, pero bueno, lo aclaro. Chávez murió en Caracas el 5/3/13. Me consta. Esta pudiera ser la única verdad que ha dicho Maduro en su vida. Por cierto, lo que nunca me ha constado es la nacionalidad de él.”, indicó en Twitter.

Desde que Maduro asumió como canciller de Venezuela en agosto del año 2006, diversos opositores se han hecho eco de denuncias surgidas en el exterior sobre su supuesta nacionalidad colombiana, por presuntamente haber nacido en la ciudad de Cúcuta o ser hijo de madre colombiana.

La Constitución de Venezuela exige, entre otras, que los candidatos a presidente sean venezolanos por nacimiento y no tengan otra nacionalidad.

No entiendo como sigue la duda sobre esto, pero bueno, lo aclaro:

CHÁVEZ MURIÓ EN CARACAS EL 5/3/13. Me consta. Esta pudiera ser la única verdad que ha dicho Maduro en su vida. Por cierto, lo que nunca me ha constado es la nacionalidad de él.