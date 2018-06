Himiob: Excarcelar a quien nunca debió estar preso no es un beneficio

Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, indicó que la libertad de los presos políticos, que nunca debieron estar detenidos, no debe ser un “beneficio” que otorga el gobierno.

“Excarcelar a quien nunca debió estar tras las rejas no es un 'beneficio', no es un 'regalo' ni un 'favor'. La libertad es regla, no excepción”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este viernes inició un proceso para otorgar medidas sustitutivas de privativa de libertad a los presos por razones políticas.

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia anunció la liberación de 39 privados de libertad, entre ellos, Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, estado Táchira.