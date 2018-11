Hijos de Modesto Díaz confirmaron su muerte en El Helicoide

Modesto Díaz, armero y ex funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GBN) que estaba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide, falleció este domingo en el recinto penitenciario.

Marvin Díaz y Quever Díaz, hijos del fallecido, indicaron para VPItv que Díaz, de 60 años de edad, habría muerto por un infarto estomacal aproximadamente a las 4:00 pm de este domingo, pero fueron notificados a las 6:00 pm y les fue entregada el acta de defusión en la morgue de Bello Monte.

Los hijos de ex funcionario alegaron que solo habían visto cuatro veces a su padre durante su detención, específicamente en las últimas dos semanas, y que la última vez fue este domingo antes de su presentación en tribunales, que no se llevó a cabo por motivos que aún desconocen.

Responsabilizaron a las autoridades pertinentes por negligencia por el fallecimiento abrupto de Modesto Díaz, asumiendo que no le dieron la atención médica necesaria cuando el armero alegó que no quería comer desde hace dos semanas y no bebía agua, manteniéndolo deshidratado.

Marvin aseguró que estuvo aislado por, al menos, dos meses, y que esta acción afectó notoriamente la salud de su papá salud debido a que adelgazó y no atendía a lo que le decían sus hijos cuando lo vieron.

El armero fue detenido el 25 de agosto por porte ilícito de armas, delito que sus abogados indicaron que era de categoría menor y no requería su encarcelamiento en esta sede penitenciaria. Fuentes indicaron que abría ingresado en la tarde del domingo a un centro hospitalario sin signos vitales.

Modesto Díaz es el segundo fallecido dentro de las instalaciones carcelarias del Sebin en aproximadamente dos meses, luego de que el concejal fallecido Fernando Albán muriera el 8 de octubre.