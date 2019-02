Hijos de Diosdado Cabello se presentaron en Venezolana de Televisión

Daniela Cabello y sus hermanos participaron este miércoles en el programa de su papá, Diosdado Cabello, luego de que varios periodistas aseguraron que habían salido del país.

Diosdado Cabello apareció acompañado de su familia en la transmisión de su programa en Venezolana de Televisión.

Esta semana varios periodistas y medios de comunicación aseguraron que los hijos de Cabello se habrían ido a China debido a la situación política de Venezuela.

Ya va. ¿Diosdado Cabello @dcabellor no había sacado a su familia de Venezuela usando nombres falsos o segundos nombres y apellidos? ¿Acaso no estaban en China?



Pues NO. Están AQUÍ EN VENEZUELA. Así que, amigo/a opositor/a, una vez más de cayeron a mentiras. pic.twitter.com/vm8Emx7MFC