Hijo de Fernando Albán dedicó unas emotivas palabras a su padre

Fernando Albán Osio, hijo del fallecido concejal del municipio Libertador Fernando Albán, compartió un emotivo escrito inspirado en su padre.

En su cuenta de Twitter, Albán Osio compartió una serie de textos que tituló: Monólogo de un hombre bueno. Luego de su publicación, usuarios le expresaron su solidaridad.

“Estoy bajo tierra, bueno, mi cuerpo yace ahí. He visto llorar a mis padres, a mi esposa, mis hijos, mis amigos”, comienza la publicación.

El hijo del concejal narró lo que hubiese sido, a su criterio, las reacciones del dirigente político para explicar el motivo de su muerte.

“No lloren, estoy bien, me acompaña el ángel de la justicia, cuyo vuelo está por elevarse para hacer lo que otros no podrán detener, hacer Justicia por miles y hasta por mí. El tiempo se encargará de eso”, finaliza el texto.

pasamontañas, uniformes negros y claro , me asusté. Que querían ? De que me iban a acusar ? Aquí se puede estar un día libre y al otro preso . Saben , estamos viviendo en un país con candados .

Yo que soy un hombre sin temor a una canallada , me dejé esposar , supuse que era parte de mi visita a la UFWA ese arresto tan inesperado. Me tocó y si tuviera que hacerlo de nuevo volvería a viajar para hablar en la UFWA sobre lo que pasa en mi país .

Soy uno más que cree en la libertad , sin ella no tenemos voz , dejamos de ser hombres para volvernos sumisos como ovejos y eso no debe pasarle a ningún pueblo.

Trabajé desde hace tiempo en lo que conocí como Solidaridad, amor al prójimo diría yo y me nacía del corazón, eso me lo enseñaron mis padres, germinó en mi desde niño y me siguió siempre hasta el día que dejé este mundo o que me sacaron de el .