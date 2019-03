Un herido en ataque al vehículo del diputado Franklin Duarte

Sujetos a bordo de motocicletas atacaron a piedras el vehículo de Franklin Duarte, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, al regreso de la gira por municipios de la entidad para informar sobre la Operación Libertad. El hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada de este domingo.

Duarte perdió el control de la camioneta que conducía saliéndose de la vía. En el incidente resultó herido Kenny Alejandro Ramírez, estudiante de la Universidad Pedagógica Libertador de Rubio que acompañaba al parlamentario.

Vecinos de la zona auxiliaron al grupo para trasladar al joven herido a un centro de salud para darle atención médica.

FUI ATACADO llegando a Rubio después de una gira en varios municipios. Me emboscaron motorizados, lanzaron piedras, me partieron los vidrios, perdí el control, salieron vecinos y frenaron carros apoyándome. Estamos en un centro de salud, hay algunos heridos del equipo. 4:32 a.m pic.twitter.com/nzEtzQ4AOW