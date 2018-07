Henri Falcón felicitó a López Obrador luego de su victoria en México

El ex candidato presidencial Henri Falcón felicitó al izquierdista Andrés Manuel López Obrador luego de ganar las elecciones presidenciales en México.

“Le deseamos éxito en su gestión. Esperamos que logre resolver junto a su equipo los principales problemas de ese país” escribió Falcón en su cuenta de Twitter.

López Obrador luego de su discurso destacó que uno de sus objetivos principales es eliminar la corrupción, que ha traído consigo el desequilibrio social y económico en el país.

"Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarlos, no voy a traicionar al pueblo”, concluyó el nuevo presidente electo de México.

