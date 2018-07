Henri Falcón afirmó que se reunió con Capriles, Allup y Guanipa

Henri Falcón, ex gobernador del estado Lara, informó que este jueves se reunió con Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda; Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática; Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia y Manuel Rosales, ex gobernador de Zulia, para hablar sobre la situación que atraviesa Venezuela.

"Participé en una reunión productiva junto a Allup, Capriles, Guanipa y Rosales ante el deber ineludible de articular esfuerzos frente a la crisis", escribió en su Twitter.

Indicó que se deben tomar acciones conjuntas para responder a las expectativas de los venezolanos que esperan una solución a la crisis del país.

Ninguno de los demás participantes de la reunión se han pronunciado al respecto a través las redes sociales.