Héctor Rodríguez: Cualquier acuerdo pasa por un cronograma electoral

Héctor Rodríguez, gobernador de Nicolás Maduro en Miranda, afirmó que el interés de la delegación oficialista para la ronda de diálogo en Barbados es lograr un consenso de gobernabilidad que incluya concertar un cronograma electoral.

“Hemos dicho que estamos dispuestos a discutir los seis puntos de la agenda. Entendemos que cualquier acuerdo que cerremos pasa por un cronograma electoral. Siempre ha sido así", dijo en entrevista para la página Resumen del sur.

Rodríguez indicó que el régimen de Maduro rechaza que las dificultades que enfrenta Venezuela puedan dirimirse por medio de la violencia o de intervenciones extranjeras y que por ello el interés del oficialismo es lograr un acuerdo enmarcado en la "Constitución y la soberanía".

“Para el chavismo no hay otra opción de administrar el conflicto que no sea por la vía democrática”, recalcó. Añadió que 80% de los venezolanos apuesta a que sea a través del diálogo que se resuelva la crisis política y económica, y no con medios violentos.

Frente a su posible candidatura presidencial, el gobernador de Miranda aseguró que esa idea es “parte de la agenda de comunicación de la oposición para desviar los temas, para tratar de creer que con eso van a dividir el chavismo”.

También se refirió al informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Considera que no es objetivo, porque no tiene sustento.

Con información de Resumen del Sur