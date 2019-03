Héctor Rodríguez: El cronograma electoral no se cambiará bajo presión

Héctor Rodríguez aseguró que las elecciones en Venezuela serán “cuando toquen” y resaltó que “ni por presión ni fuerza” se podrá cambiar el cronograma electoral en el país, reseñó Noticiero Digital.

“No te puedo decir 'me entregas el poder o te entro a golpes' (…) No es natural que la oposición quiera el poder de manera no constitucional. Ellos no quisieron participar en las elecciones presidenciales”, dijo el político en una entrevista en Globovisión.

Rodríguez también aseguró que Nicolás Maduro “se encuentra preparado” para cualquier opción de Estados Unidos sobre Venezuela.

“Nosotros debemos prepararnos para cualquier opción, no queremos golpes de Estado ni bloqueos”, indicó el político. Resaltó que "Maduro quiere paz y seguridad”.

