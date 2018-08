Héctor Navarro: No es viable comprar gasolina con el carnet de la patria

Héctor Navarro, ex miembro del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) y ex ministro de Educación, aseguró que utilizar el carnet d ela patria para vender combustible es una medida discriminatoria.

“Lo que está pasando es que no hay combustible suficiente. Viene una escasez de combustible y racionamiento”, señaló en Unión Radio.

Comentó que no es viable implementar la compra de gasolina mediante el carnet de la patria y que en algunas gasolineras se deberá pagar el precio internacional del combustible.

“Una operación tan compleja como poner en todas las bombas de gasolina la lectora del código QR interconectado con todas las bombas del país; lo van a instalar en unas pocas bombas y se armara una gran cola y en el resto de las bombas los venezolanos pagaremos el combustible a precios internacionales”, resaltó.

Calculó que el costo de la gasolina no subsidiada será de aproximadamente 50 dólares.

El ex ministro también indicó que en 2012 advirtió a Hugo Chávez, ex presidente fallecido de Venezuela, sobre la situación del sistema eléctrico nacional.

“El problema que teníamos es que estábamos generando algo más de 18.000 megavatios y la demanda era un poquito más pero generábamos más de lo que se necesitaba”, aseguró.

Indicó que no comprende porque la energía tiene constantes fallas si la demanda bajó a 12.000 debido a que muchas fábricas no están funcionando y en las autopistas no hay luz.

Con información de Unión Radio.