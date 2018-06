Guyana pedirá a la CIJ que falle a su favor en la disputa contra Venezuela

Carl Greenidge, ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, anunció este martes que pedirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que dictamine a su favor en el caso de la disputa fronteriza con Venezuela sobre el Esequibo, ya que la parte oponente no se presentará ante la CIJ.

El anuncio de la solicitud oficial de Guyana llegó un día después de que el gobierno de Venezuela informara a la CIJ "su decisión soberana de no participar en el procedimiento" para resolver la disputa fronteriza sobre el Esequibo, región cuyas aguas son ricas en yacimientos petrolíferos.

Esta decisión se produce después de que Guyana solicitara el pasado 29 de marzo, a recomendación de António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El rechazo de Caracas es acorde a su "posición histórica de no reconocer jurisdicción a dicha instancia judicial internacional -en ningún caso- y menos para la resolución de esta controversia", recordó el gobierno de Venezuela.

Según dijo Greenidge, Guyana se ampara en el Artículo 53 del Estatuto del CIJ, que indica que "siempre que alguna de las dos partes no se presente ante el tribunal o falle en defender su caso, la otra parte tiene el derecho de comunicarse con la corte y que decida a favor de su reclamo".

La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde 1966, cuando se produjo la firma del Acuerdo de Ginebra.

Ambos países acordaron, a través de ese documento, buscar soluciones al contencioso después de que Venezuela denunciara en 1962 un laudo arbitral emitido en 1899 por un tribunal en París que fijaba los límites comunes y que para Guyana está aún vigente.

No obstante, "Venezuela no ha sido capaz de presentar, después de 1962, ninguna información en apoyo a sus alegaciones de que el acuerdo de 1899 no es válido", indicó ministro guyanés.