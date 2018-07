Guanipa a Maduro: Tu ineptitud, maldad y corrupción no tiene límites

Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia (PJ), aseguró este miércoles que la reconversión monetaria anunciada por Nicolás Maduro no resuelve los problemas económicos en el país.

Guanipa señaló que quitarle cinco ceros a la moneda solo evidencia el colapso que ha generado el gobierno en la economía nacional.

El dirigente de PJ destacó que la “ineptitud, maldad y corrupción” de Maduro no tiene límites. Indicó que eliminar los cinco ceros de la moneda no solucionará la hiperinflación que vive el país.

“Maduro: Le quitas 5 ceros al Bolívar, lo cual no resuelve nada, solo evidencia el colapso al que has llevado al país. A lo que no has podido quitarle ceros es a la galopante hiperinflación que va a llegar este año al 1.000.000%. Tu ineptitud, maldad y corrupción no tiene límites”, escribió el ex parlamentario en su Twitter

Maduro anunció que la reconversión monetaria fue prorrogada para el 20 de agosto y añadió que se eliminarán cinco ceros de la moneda.

