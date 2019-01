Guanipa: Este aumento solo contribuye es a profundizar la crisis económica

Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró este lunes que mientras no haya un cambio político no habrá progreso económico en el país.

Guanipa indicó que el aumento de salario anunciado por Maduro solo contribuye a profundizar la crisis económica, puesto que equivale a 6 dólares mensuales.

“Un aumento de salario que no le hace frente a la inflación, apenas equivale a 6 dólares mensuales, este salario lo único que contribuye es a profundizar la crisis económica. Mientras no haya cambio político no habrá progreso económico para Venezuela”, indicó el parlamentario en Twitter.

El salario mínimo aumentó de 4.500 bolívares a 18.000 bolívares mientras que el bono de alimentación, situado en Bs 450, quedó en 1.800 dando un total de 19.800 bolívares.

