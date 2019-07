Guaidó: “Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para rescatar el país”

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para rescatar el país. Aquí la orden es que nadie se deje, que todos avancemos juntos. ¡Nacimos pa' ganar, carajo, y vamos a ganar! ¡Venezuela va a ganar!", expresó este martes el presidente interino, Juan Guaidó, en una sesión ordinaria de calle, que comenzó a las 11:35 am en la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, y se extendió por casi dos horas.

En medio de la ovación y aplausos de decenas de ciudadanos congregados en esta representativa plaza caraqueña, los 87 diputados de la Asamblea Nacional presentes sancionaron la Ley de Adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

"El TIAR no es mágico; no es un botón que apretamos y mañana se soluciona todo. Hemos llegado a este punto por lo que hemos construido durante años. Depender de terceros no es lo que decimos, es reincorporarnos plenamente al sistema interamericano, atender la emergencia, ponerle fin al sufrimiento de nuestra gente", explicó Juan Guaidó en la plenaria celebrada con motivo de los seis meses de su juramentación como presidente encargado de Venezuela.

Instó a la comunidad internacional a actuar en torno al conflicto venezolano, al considerar que el Parlamento está preparado para atender la emergencia humanitaria y gobernar el país: "Quiero agradecer, sin duda, la entrega que han tenido con Venezuela, pero es momento de actuar. ¡El momento de Venezuela es ahora!".

Recordó que el Legislativo, junto con sindicatos y actores de la sociedad civil, elaboró el Plan País el cual es "un sueño materializado en una hoja de ruta", que tendría el financiamiento para atender la emergencia humanitaria y reconstruir la nación.

Ratificó que la presión diplomática, la protección de activos en el extranjero, el Grupo Internacional de Contacto y la mediación de Noruega forman parte de una estrategia que ejerce la dirigencia opositora, con el objetivo de consolidar la ruta propuesta el 23 de enero, que establece el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres.

Durante su intervención, que duró aproximadamente una hora, el presidente interino le pidió a los gobiernos de Turquía y Emiratos Árabes que dejen de colaborar con el régimen, al comprarle oro para subsidiarlo: "Quien ha actuado como cómplice tendrá que devolver cada gramo de oro y rendir cuentas".

Anunció que designará un equipo de trabajo para la Organización de las Naciones Unidas y a un contralor especial. Además, de que solicitará a los embajadores designados la mediación para que el pasaporte venezolano vencido sea admitido por más de los 55 países que reconocen su Presidencia Interina.

Informó que instruyó al comisionado especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela en Estados Unidos, Iván Simonovis, para que se reúna con las agencias internacionales de investigación para colaborar con lucha contra el narcotráfico y terrorismo en la región.

El mandatario ratificó su llamado a los oficiales de las Fuerzas Armadas a ponerse del lado de la Constitución y a ejercer soberanía en el país, al recordarles que del lado régimen chavista solo hay tortura y persecución hasta la muerte: "Les estamos hablando de garantías, de gobernabilidad, de futuro, de estabilidad. Estamos a tiempo para aproximar una solución real al conflicto de Venezuela y salvar vidas".

Balance de seis meses de gestión

Durante el desarrollo de la sesión intervinieron los diputados Juan Miguel Matheus, presidente de la Comisión para la Defensa de la Constitución; Dennis Fernández, presidente de la Comisión de Política Interior; Manuela Bolívar, miembro de la Comisión Especial de Seguimiento para la Ayuda Humanitaria; Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz, y Nora Bracho, presidente de la Comisión de Administración y Servicios, e integrante de la Comisión para el Plan País.

También se reprodujeron dos videos de los parlamentarios Carlos Paparoni, presidente de la Comisión de Finanzas, y Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior.

Los legisladores resumieron los logros alcanzados en los seis meses de gestión del presidente encargado, entre los que destacan el reconocimiento de aproximadamente 60 países democráticos, la designación de representantes en el mundo, de un procurador especial, la protección de los activos de la nación y la recuperación de empresas "saqueadas por el régimen", incluida Citgo.

También destacaron el reconocimiento por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la emergencia humanitaria, y la ejecución del Plan País.

En relación con la protección de activos de la nación, el Parlamento logró la recuperación de 11 millardos de dólares líquidos y en cuentas, y de 8 millardos en inmuebles. Además, de que consiguió que las entidades financieras que continúen haciendo transacciones que favorezcan al usurpador sean sancionadas internacionalmente, indicó Paparoni.

"No permitiremos que se sigan robando el dinero de todos los venezolanos. Juntos vamos a reconstruir el país", agregó.

Bolívar denunció que de cada 10 medicamentos, 6 no se encuentran en el país porque la cúpula gobernante "expropió, robó y persiguió a quien producía". Mientras que de cada 3 niños, 1 sufre algún tipo de desnutrición, y entre 9 y 10 kilos pierden los adultos venezolanos.

"La emergencia humanitaria no es de este año. Hoy el hambre tiene nombre y apellido y se llama Nicolás Maduro. Hoy existe la crisis, porque hay un Estado usurpado", afirmó.

Fernández resaltó que los parlamentarios han asumido la representación y defensa de "un pueblo que se ha negado a vivir oprimido", pese a más de las 80 sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la AN y a la persecución de alrededor de 41 legisladores, incluidos el diputado Juan Requesens y el primer vicepresidente de la instancia, Edgar Zambrano, a quienes se le rindió un minuto de aplausos.

Matheus ratificó que hace seis meses "la perfecta sintonía entre pueblo, Constitución y Asamblea Nacional inauguró el camino de transición democrática que hoy transita el país", de la mano del presidente interino.

Le recordó al cuerpo legislativo que no debe perder de vista que el compromiso que tienen es "devolverle la soberanía al pueblo a través de elecciones libres y competitivas, y alcanzar después un proceso de reconciliación nacional que nos permita retomar el camino del progreso humano y de la justicia social en libertad".