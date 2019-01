Guaidó al TSJ: La AN es la única institución electa por los venezolanos

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la Presidencia de la República, indicó este jueves que si el Tribunal Supremo de Justica (TSJ) ratifica la sentencia de desacato a la Asamblea Nacional deberá recordarles que la institución es la única electa legítimamente por los venezolanos.

Guaidó señaló que el único mandato que acatará la AN es el que decidan los venezolanos y el que establezca la Constitución.

Si el TSJ decide declararnos en desacato, tengo la responsabilidad de recordarles que (a diferencia de ustedes y usted usurpador) nosotros fuimos electos por el Pueblo. Así que en la Asamblea Nacional el único mandato que vamos a acatar es el del Pueblo que nos eligió y el de la CRBV”, indicó el parlamentario en Twitter.

Extraoficialmente: en el TSJ estarían preparando la ratificación de la sentencia de desacato de la AN, ahora aplicable a esta directiva, esperando que sea el Ministerio Público el que tome la decisión.

#Atención Me aseguran que. Gobierno venezolano una vez más recurrirá al TSJ para que la Sala Constitucional declare nula la directiva de la AN, reiterar el desacato de la AN y solicitar acciones a la Fiscalía.

Nada nuevo bajo el Sol. Es el modus operandi.