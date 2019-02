Guaidó: El tiempo no juega a favor del régimen de Maduro

Juan Guaidó, presidente de la República, indicó este lunes que el Nicolás Maduro y su “régimen” pretenden normalizar el conflicto que a su juicio vive actualmente Venezuela, con el fin de permanecer usurpando el poder Ejecutivo.

“Hoy el régimen y los usurpadores creen que el tiempo juega a su favor. Creen que pueden normalizar el conflicto y estabilizar la urgencia para mantenerse ahí a costillas del resto de Venezuela, pero el tiempo está a nuestro favor”, aseguró Guaidó durante un acto realizado con estudiantes en la Universidad Metropolitana de Caracas.

El mandatario informó, además, que realizará anuncios al país durante la marcha pautada para este martes en Caracas, y que será replicada en diversos estados de Venezuela.

“Hoy nos amenazaban con el tema del patrimonio. No he vivido de la política sino para la política y siempre he denunciado los actos de corrupción. No nos intimidan”, agregó.