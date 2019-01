Guaidó solicitó a Mike Pompeo formalmente ayuda humanitaria de EE UU

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, solicitó formalmente a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, proporcionar ayuda humanitaria al país.

Marco Rubio, senador del condado de Florida, publicó la carta elaborada por Guaidó al secretario de Estado de EE UU, en la cual le solicita enviar a Venezuela alimentos, medicinas e insumos para hospitales.

“El Presidente Juan Guaidó ahora solicitó formalmente la ayuda de los Estados Unidos para colaborar con nuestros socios para proporcionar al pueblo un #Venezuela alivio humanitario inmediato”, indicó Rubio en su Twitter.

President @jguaido has now formally requested US assistance in working with our partners to provide the people of #Venezuela immediate humanitarian relief. pic.twitter.com/t4BanVq6ya