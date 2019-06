Guaidó: Solicitamos una auditoría mundial sobre fondos de ayuda humanitaria

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, indicó este lunes que las denuncias con respecto a la malversación de fondos de la ayuda humanitaria serán atendidas por la Fiscalía de Colombia y solicitó una auditoria mundial.

Durante una rueda de prensa en la sede Voluntad Popular en Caracas, detalló que las pesquisas realizadas por el representante en Colombia, Humberto Calderón Berti, estuvieron orientadas a la rendición de cuentas en la administración de la ayuda humanitaria.

Indicó que la Asamblea Nacional hacía registros sobre la ayuda humanitaria y la asistencia a los militares venezolanos en territorio colombiano. Sin embargo, afirmó, la atención a funcionarios se hizo mediante el gobierno colombiano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

“Las personas encargadas de atender a los militares en Cúcuta son militantes del Táchira, por la cercanía que tenían y porque estaban asistiendo a militares que estaban en situación de refugio en Colombia. La comisión especial para atender a los funcionarios era para atender día a día a 1.600 personas y coordinar con Acnur, el gobierno colombiano y otras instituciones sobre su asistencia”, dijo.

Aclaró que los fondos de la ayuda humanitaria no los manejan dirigentes políticos y que el dinero utilizado para el pago de hoteles en los que se hospedaron sus representantes estaba a cargo de personal del partido político Voluntad Popular.

"Estas personas fueron separadas de su cargo", informó.

Guaidó señaló que su administración no maneja recursos del Estado, por lo que no permitirán que el oficialismo tergiverse la información.

“El Parlamento ha logrado atender a más de 100.000 personas mediante fundaciones y organizaciones no gubernamentales. No permitiremos el régimen confunda. Este gobierno de transición no maneja ni recursos ni fondos porque estamos en proceso de transición. No hay fondos del Estado venezolano ni multilaterales, solo se solventaba la crisis de los militare en Colombia", manifestó.

Hizo referencia a la visita de Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, que se llevará a cabo entre el próximo miércoles y el viernes próximos. Señaló que están a la espera de una agenda oficial para conocer la fecha de la reunión de la funcionaria con la Presidencia interina.

Información en desarrollo

