Guaidó sobre reconocimiento de Time: Esto es por el país

El presidente interino de Venezuela Juan Guaidó valoró este miércoles el reconocimiento de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de 2019.

“Honrados por este reconocimiento en nombre de nuestra gente”, expresó Guaidó en Twitter.

Manifestó que el esfuerzo es por la Venezuela que está construyendo gracias al trabajo “hombro con hombro”.

“Es el país que podemos ser y que muy pronto seremos portada de cientos de revistas y periódicos en el mundo por sus logros y progreso”, destacó.

La revista Time publicó el martes la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que están agrupados en 4 categorías: líderes, pioneros, artistas, íconos y titanes.

Guaidó se encuentra en la categoría de “líderes” por haber demostrado tener “la madre de todas las virtudes: el coraje”, de acuerdo con el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien escribió la reseña.

“Al estar en el lugar correcto en el momento adecuado, pudo finalmente unir a la oposición y convertirse en un faro de esperanza para un país que anhela un cambio rápido y pacífico”, agregó.

En esa categoría también se encuentran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el papa Francisco, entre otros.

