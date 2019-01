Guaidó: En el seno de la familia militar se siente el descontento

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la presidencia de la República, expresó este lunes, durante el Cabildo Abierto en la Universidad Central de Venezuela, que "renacerá la esperanza" en el país.

"Vamos a reconstruir este país. Vamos a lograr, sin ninguna duda, el cambio, y si hoy no luchamos, el sacrificio será en vano. En el seno de la familia militar también se siente el descontento. Hoy hubo un Cabildo temprano, en Cotiza, donde también se siente el descontento. No tenemos miedo, Venezuela despertó en los Cabildos", declaró Guaidó frente a los ciudadanos congregados en Plaza Cubierta.

El parlamentario rechazó la sentencia del TSJ que ratificó la nulidad de los actos de la AN y desconoció su nombramiento como presidente del Poder Legislativo.

