Guaidó se reunió con los manifestantes en Vargas

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se reunió este lunes con los manifestantes del estado Vargas en La Aviación luego de su llegada al territorio nacional en el aeropuerto internacional Simón Bolívar.

Varios usuarios en las redes sociales publicaron fotografías en las que se aprecia al encargado de la Presidencia junto a las personas que se concentraron para manifestar en la parroquia Urimare.

Posteriormente, Guaidó informó que se dirigirá a Caracas, específicamente a la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en donde están reunidos los caraqueños para manifestar su apoyo.

El presidente interino llegó este lunes a la sede aeroportuaria ubicada en la entidad varguense, en donde lo recibieron varios representantes diplomáticos de países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Portugal y Rumania a pesar de las amenazas hechas por varios dirigentes oficialistas.

Foto: Cortesía

Well.. @jguaido made it. He’s in #Vargas, with his people.



Soon #Caracas next pic.twitter.com/ZQIPnnd9lu