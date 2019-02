Guaidó: Es momento de considerar los niveles más altos de presión y acción

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que el momento de que los países expresen su preocupación por la democracia pasó y que se debe aumentar la presión y acción en contra de Nicolás Maduro y su grupo.

"El momento de manifestar preocupación por nuestra democracia ya pasó. Quienes empezaron violando la Constitución hoy asesinan civiles, indígenas y celebran la quema de comida y medicinas. Ahora mismo hay millones de venezolanos en peligro de muerte. Soy presidente interino de un país que muere de hambre y está secuestrado por criminales. Es momento de escalar la preocupación y considerar los niveles más altos de presión y acción", escribió Guaidó en Twitter

El mandatario interino señaló que Nicolás Maduro amenaza la estabilidad del continente y que ha demostrado su "complacencia con grupos irregulares, redes de narcotráfico y crimen organizado".

Guaidó se refirió a los hechos irregulares que se generaron en las fronteras con Colombia y Brasil el sábado, día para el que estaba previsto el ingreso de los primeros cargamentos de ayuda humanitaria.

"En mi país los esbirros del gobierno usurpador no tienen problema alguno en dispararle a la población, civiles armados amenazan con armas a diputados electos por el voto popular y asesinan a indígenas que acompañaban la ayuda humanitaria. Al día siguiente de la masacre que ejecutaron contra el pueblo, la segunda al mando del régimen usurpador le dijo al mundo que esto es apenas una muestra de cuánto están dispuestos a hacer para que nada los aparte del poder", indicó.

Asimismo, el presidente interino comentó que más de 150 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado cruzaron las fronteras para protegerse.

"Más de 150 efectivos militares y funcionarios de seguridad deciden cruzar la frontera para salvarse de seguir sufriendo el espionaje y manipulación a los que son sometidos para mantener la poca cohesión que queda de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a punta de miedo, es momento de hacer algo", aseveró Guaidó

Finalmente, agradeció a Colombia, Brasil y a la isla de Curazao por su compromiso con la libertad de Venezuela.

"Nuestro enorme y especial agradecimiento hacia Colombia, Brasil y Curazao, pueblos hermanos que durante estas últimas horas se han comprometido con la libertad de Venezuela como nunca antes. Cuenten eternamente con nosotros para defender su libertad y democracia", expresó.

Millones de venezolanos, sometidos a la peor hiperinflación en toda la historia de la región, y cuyas vidas no valen nada para los usurpadores del poder, no esperan menos.



No esperan menos de mí, no esperan menos de ustedes. Así que no les demos menos de lo que ellos merecen.