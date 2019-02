Guaidó: “Militares decidirán entrada de medicinas con la ayuda humanitaria”

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, indicó que a pesar de los esfuerzos por parte de Nicolás Maduro de intimidarlo para que abandone la lucha por una gobierno de transición confía en que la estabilidad del país puede suceder con un proceso constitucional y transparente, de acuerdo con una entrevista para ABC.

Afirmó que la ayuda humanitaria podría entrar la próxima semana a Venezuela y que actualmente se están realizando todas las labores necesarias a pesar de que sea un proceso complicado, además de que la acción fue rechazada por dirigentes oficialistas. "Va a haber un dilema muy pronto para el gobierno, que es el ingreso de la ayuda humanitaria. Tendrán que decidir si ayudan a sus familiares que tanto lo necesitan o siguen colaborando con el régimen de Maduro que no protege a nadie", agregó el presidente interino.

Guaidó afirmó que han generado las garantías para todos aquellos miliatres que se quieran colocar del lado de la Constitución y que colaboradores de Maduro han sufrido consecuencias de la ley.

"Los funcionarios que me secuestraron a mí hace dos semanas están presos; Nelson Martínez, exministro de Petróleo de Hugo Chávez, apareció muerto en una cárcel por no darle asistencia médica; Miguel Rodríguez Torres está preso, Luisa Ortega Díaz está en el exilio, así que Maduro no protege a nadie", sostuvo.

