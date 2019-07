Guaidó mantiene su liderazgo aunque no haya cesado la usurpación

El liderazgo del presidente encargado, Juan Guaidó, se ha mantenido a seis meses de su juramentación, pese a no haber avanzado en la ruta establecida el 23 de enero, que planteaba el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres, afirmaron analistas.

Marcos Hernández López, director de la encuestadora Hercon Consultores, indicó que, aunque los números han sido cambiantes, en su último estudio se revela un respaldo a Guaidó como presidente interino de 63%, “con tendencia a reconfigurarse hacia arriba”.

Señaló que de celebrarse elecciones presidenciales en los próximos días, 70% de los ciudadanos dice que votaría por él. “El presidente encargado mantiene un capital político muy significativo como líder de cambio y máximo líder político en el país”, afirmó.

“La tendencia histórica de apoyo a Guaidó se ha movido, pero una vez más apunta a un crecimiento sostenido por el trabajo nacional que viene realizando el joven líder político”, añadió.

Seis meses de lucha

Este 23 de julio Guaidó conmemora los seis meses de su juramentación. Aunque no se ha logrado el cese de la usurpación, el mandatario interino asumió el liderazgo opositor, ha ido acumulando reconocimiento internacional, ha resguardado el dinero de la nación en el extranjero y ha designado un procurador especial, la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela y embajadores en varios países.

“Los desafíos que ha tenido Guaidó son diversos, desde llevar la esperanza de cambio a todos los venezolanos hasta lograr el objetivo de desmontar un régimen fracasado, repudiado por más 80% de los venezolanos, pero aferrado al poder”, señaló Hernández.

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, mencionó que, a pesar del logro que representa el reconocimiento que ha crecido durante estos seis meses, el mandatario no tiene control sobre las instituciones gubernamentales y el territorio nacional, debido a que estas están bajo la dirección del régimen chavista.

“Esa situación no ha permitido que Guaidó gobierne propiamente o ponga en práctica alguna política que pueda, de manera efectiva, cambiar la situación del país”, expresó.

A su juicio, el control que tiene Maduro sobre el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Moral, los ministerios y las Fuerzas Armadas son una limitación real para Guaidó, por lo que no se puede evaluar si ha tenido una buena gestión o no: “No tiene el control de la situación que debería tener un gobierno interino en condiciones normales”.

Indicó que el que no se haya avanzado en la ruta establecida el 23 de enero no implica un fracaso para el líder opositor, debido a que estos son procesos complejos cuya duración no puede medirse.

“Hasta ahora se ha hablado del cese de la usurpación, pero no sabemos exactamente por qué mecanismo se puede producir. En la mayoría de los países ese cese se da por un proceso electoral, aunque aquí no tiene que ser así”, explicó.

Prepararse para un escenario electoral

Los analistas descartaron que el presidente encargado se haya desviado de la ruta planteada por el Parlamento y le esté haciendo el juego a la cúpula gobernante asistiendo a un proceso de negociación con mediación de Noruega.

“La estrategia es dinámica, es un tema que cambia con cada movimiento en el juego. Esto implica una adaptación a la realidad”, afirmó Alarcón.

Indicó que la dirigencia opositora debe hablarle con claridad a la opinión pública para no generar falsas expectativas en cuanto al tiempo en que podría darse el cambio político.

Afirmó que de extenderse la situación actual, en el escenario político para el año que viene estará la celebración de un proceso electoral: “Si no hay acuerdo vas a tener una elección de Asamblea Nacional y si lo hay puedes tener una elección general”.

Agregó que Guaidó tiene que fortalecer sus capacidades internas, de movilización y presión, y que debe prepararse a un potencial escenario electoral, que se puede dar con o sin acuerdo en vista de que esto incrementaría la participación ciudadana.

“Poco importaría que el acuerdo tuviera resultados positivos y ofrezca una salida electoral, si nosotros no estamos preparados para ello”, sentenció.