El presidente interino Juan Guaidó señaló este sábado que Nicolás Maduro le teme a su palabra porque cuando él habla en actividades políticas que son transmitidas en redes sociales, bloquea el acceso a páginas de Internet.

“Cada vez que hablo el régimen no solo cierra canales de televisión y emisoras de radio, cuando empiezo a hablar bloquean el Internet. Hasta a la palabra le tienen miedo; el mensaje que estamos llevando a todos los rincones de Venezuela no lo van a detener”, dijo Guaidó durante un encuentro regional de voluntarios en el estado Lara.

El líder aseguró que no se rendirá, que continuará luchando hasta lograr el objetivo de todos los venezolanos: el cese de la usurpación.

“Somos mayoría los que queremos cambio, y la vamos a tener en las calles de Venezuela”, expresó

Guaidó hizo un recorrido por estaciones de servicio en la avenida Lara de Barquisimeto para conversar con los conductores que hacen largas colas para surtir combustible.

