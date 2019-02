Guaidó: “Llamo a la FANB a ponerse del lado de la humanidad”

El presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el ingreso de la ayuda humanitaria prevista para el 23 de febrero coloca en un dilema a los militares venezolanos: “Es la decisión definitiva para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de ponerse no solamente del lado de la Constitución, sino del lado de la humanidad”.

Descartó la posibilidad de mantener reuniones con el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de que permita la entrada de alimentos y medicinas para atender la emergencia del país, al considerar que podría prestarse para la politización de la ayuda.

“No podemos negociar la vida de la gente. Lo que el gobierno hace es elevarles cada vez más el costo social a los venezolanos. La orden es muy sencilla: señores de la FANB permitan que entre la ayuda humanitaria”, declaró en una rueda de prensa ofrecida en la sede de Voluntad Popular.

Indicó que el sábado 23 los diputados y el voluntariado se desplegarán en los cuatro puntos por los que ingresarán los primeros cargamentos de la ayuda humanitaria, que serán anunciados en las próximas horas. Mencionó que varios presidentes, entre ellos el de Chile, Sebastián Piñera, han manifestado su disposición de participar en el proceso de ingreso de la ayuda.

“Todos esos bloqueos que anuncia Miraflores son mentiras, absolutamente falsos. No hay bloqueos, les deben 4 millardos de dólares a las farmacéuticas. No les venden medicinas por mala paga, porque se robaron el dinero. No les interesaba atender la salud de la gente”, afirmó.

Guaidó calificó de burla el evento que anunció del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, para el 22 y el 23 de febrero en el Puente Internacional Simón Bolívar, frontera con Colombia, donde celebrarán un concierto y entregarán 20.000 cajas CLAP. “Hay que ser muy cínico para que la salida que hayan dado a la ayuda humanitaria es que van a llevar comida a Cúcuta y a montar un concierto”, aseguró.

Reiteró que esa actividad no cambiará los planes de dirigirse a la zona con la idea de generar presión para que pase la asistencia humanitaria: “Si no entra el 23 va a entrar el 24, si no entra el 24 va a entrar el 25. Estamos determinados a que entre porque es parte de la solución del problema, para que cese la miseria y el hambre en el país, que solo va a pasar cuando cese la usurpación”.

En cuanto a las reuniones que supuestamente mantuvo el canciller Jorge Arreaza con el delegado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Elliot Abrams,

Guaidó señaló que el entorno cercano al gobernante debería mostrase preocupado. “Si fuera el alto mando militar me preocuparía que Maduro ya esté hablando con Abrams. ¿Está hablando, pero en nombre de quién? ¿Para salvarse él? ¿Para salvarse Arreaza? Porque es evidente, cuál es la agenda no solo de Venezuela, sino la que les ha pedido Venezuela de manera soberana en cooperación con todos los países del mundo: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, sentenció.