Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, envió un mensaje este jueves a los venezolanos en el que le pidió su apoyo en víspera de más acciones en contra de Nicolás Maduro.

Señaló que dirigentes oficialistas se encuentran divididos como reacción ante los sucesos de los últimos días. "El oficialismo hoy más que nunca esta apostando a la división. Este miércoles, luego de meses de silencio, de incertidumbre, de indecisión, hemos logrado algo muy importante y es mostrar músculo y pueblo. Le dijimos al mundo que ese pueblo esta de nuestro lado", dijo Guaidó.

Agradeció el apoyo de la ciudadanía ante las convocatorias y las reacciones nacionales e internacionales, además de sus acciones como lo fue su juramentación como presidente interino. "Nada está hecho por inercia o casualidad, confien en nuestro accionar pero no permitan que se apague esa llama de fe y esperanza que haciamos perdida", señaló.

"Las horas próximas son cruciales, no me abandonen porque yo daré mi vida si es posible por la libertad de mi amada Venezuela. No le temo a la cárcel porque ya estoy preso, ya estamos presos en un gobierno asesino e indolente que no está dispuesto a poner la vida del pueblo por encima de sus intereses", sentenció Guaidó.