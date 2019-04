Guaidó: No impidieron que el pueblo manifestara porque no tienen mando

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país, aseguró este domingo que Nicolás Maduro no logró impedir que las personas salieran a protestar por la falta de servicios básicos porque no tiene poder de mando

"La presión del pueblo en las calles se sintió hasta en Miraflores. Tanto que, incluso, obligamos a aparecer al dictador. Mientras salen cobardemente en televisión, enconchados en una oficina, las fuerzas de FAES y los paramilitares a sueldo de la dictadura intentaron impedir que el pueblo manifestara. No pudieron. No tienen mando, por eso mandan a delicuentes a defenderlos", escribió en Twitter.

Guaidó también sostuvo que el plan de administración de carga de 30 días, anunciado por Maduro, es una farsa porque, a su juicio, el oficialismo no tiene cómo solventar el problema de la crisis eléctrica y la falta de agua.

En ese sentido, explicó que para que en Venezuela se solvente la crisis eléctrica, el país necesita de aliados. "La dictadura no tiene cómo resolver la crisis. Para resolverla hace falta algo que el usurpador no tiene: aliados y confianza. Hemos hablado con Colombia y Brasil para importar energía eléctrica mientras la superamos. Gracias a los proveedores y técnicos que hemos contactado", agregó.

El presidente interino pidió a los venezolanos que siguieran protestando en las calles del país hasta lograr el restablecimiento de los servicios.

"Ni cisternas ni linternas. Ya basta. El pueblo de Venezuela merece las soluciones verdaderas que están reclamando en las calles. No nos acostumbremos", señaló.

Pueblo de Venezuela: no existe tal racionamiento. Simplemente no tienen cómo solucionar la crisis: en este momento hay ciudades como Valencia y muchas más sin luz, sólo para generar el espejismo de que en Caracas todo está bien. Y aquí nada está bien. #NoNosAcostumbraremos

Mientras salen cobardemente en televisión, enconchados en una oficina. Las fuerzas de FAES y los paramilitares a sueldo de la dictadura intentaron impedir que el Pueblo manifestara. No pudieron. No tienen mando por eso mandan a delicuentes a defenderlos. #NoNosAcostumbraremos

La orden que he dado es clara. No se puede reprimir a un pueblo que reclama sus derechos básicos. Todos los organismos que no impidan la acción de los colectivos paramilitares son cómplices de crímenes de lesa humanidad.#NoNosAcostumbraremos