Guaidó: Hemos escuchado el silbido y seguimos porque no tenemos miedo

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional, aseguró que los venezolanos, a pesar de haber escuchado el silbido de una bala, siguen en las calles con el pecho descubierto y sin la necesidad de "empuñar un arma" para darle validez a sus ideas.

“El elemento distintivo es que no hemos escuchado silbidos, es que lo hemos escuchado y seguimos aquí porque no tenemos miedo, porque no es el mecanismo que elegimos de lucha”, dijo Guaidó este martes.

El martes, Diosdado Cabello aseguró que Juan Guaidó no ha escuchado nunca el “silbido” de una bala cerca.

“Este proceso que ha sido duro, sacrificado, de mucho tiempo, de mucha gente. Hace falta el doble de valor, como lo han tenido nuestros jóvenes en las calles, porque a sabiendas de eso seguimos con el pecho descubierto y la cara en alto, sin nunca tener que empuñar un arma para hacer valer nuestras ideas”, expresó el presidente interino.

