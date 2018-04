Guaidó: No hay condiciones para unas elecciones en Venezuela

Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Vargas, repudió la violencia política refiriendose a lo sucedido con Teodoro Campos, jefe de seguridad del comando de campaña del candidato presidencial Henri Falcón, quien fue herido este lunes durante un recorrido en Catia.

Aseguró que está delicado de salud, pero que se encuentra estable.

"Por eso hoy no hay condiciones para ver unas elecciones en Venezuela lamentablemente, y lo digo porque los venezolanos queremos solucionar nuestro conflicto eligiendo. Lamentablemente de cara al 20 de mayo lo que hay es una simulación electoral no propicia para poder votar. Lo que está planteado es relegir una crisis en un simulacro electoral en el cual no van a reconocer el parlamento electoral, ni esa elección, ni el resultado de ella", aseguró.

El parlamentario habló en una rueda prensa a las afueras de la Asamblea Nacional durante la tarde de este martes.