Guaidó se enfrenta a un nuevo reto: mantener viva la esperanza

A dos meses de haberse juramentado como presidente encargado de Venezuela ante una multitudinaria concentración de ciudadanos, Juan Guaidó se enfrenta al reto de mantener viva la esperanza y el ánimo de la gente en alto, afirmaron el analista político Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, y el consultor Óscar Vallés, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana.

“Debe explicar a la gente que las cosas no son inmediatas, que no hay salidas mágicas en estas situaciones”, señaló Seijas.

Vallés indicó que Guaidó hace uso de los recursos que tiene a mano para mantener viva la esperanza en la sociedad y muestra de ello es la gira que hace por ciudades del interior del país.

Los analistas coincidieron en que el mandatario ha avanzado en la dirección correcta en los dos meses de gestión, pese a no haber logrado el cese de la usurpación, que es el primer pago de la ruta establecida por la Asamblea Nacional, que también incluye gobierno de transición y elecciones libres.

Seijas manifestó que el presidente encargado ha sabido manejar los momentos críticos que se le han presentado, como cuando un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo detuvo en la autopista Caracas-La Guaira, y le ayudó a “crear una épica”.

Añadió que manejó hábilmente lo que pudo haber sido un gran golpe con el intento fallido de ingresar la ayuda humanitaria por la frontera el 23 de febrero, y además entró por Maiquetía cuando tenía prohibición de salida del país por una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.

Aseguró que los grupos que opinan que en estos meses la oposición no ha avanzado en su ruta son pequeños, "solo que hacen bastante ruido porque hablan en la calle y se quejan por Twitter, pero las encuestas demuestran que la gente guarda una alta confianza en Guaidó".

Dijo que las principales críticas que surgen no son contra él como líder, sino de la desesperación por la crisis, porque los ciudadanos se sienten angustiados al percibir que Maduro todavía puede mantener el control y necesitan ver hacia dónde se ha avanzado y si hay posibilidades de lograr el cese de la usurpación.

¿Es posible un cambio?

Antes de su juramentación como presidente del Parlamento Guaidó era conocido por menos de 3% de la población. De acuerdo con la última encuesta de Delphos, en la primera semana de marzo, 80% las personas lo identifican y 65% dicen que lo apoyan de manera explícita.

Seijas explicó que el mandatario encargado trasmite mucha confianza a la población, razón por la cual "es un vocero muy calificado y un líder que guarda un poder de convocatoria importante".

A juicio del analista, el gobierno comenzó una ofensiva para tratar de pararlo. Muestra de ello es la detención de Roberto Marrero, jefe del Despacho de la Asamblea Nacional. "El Ejecutivo no está dispuesto a permitir que nada se acerque a Miraflores y envía señales claras de que tratar de hacer eso tiene un costo", expresó.

Vallés añadió que es posible que coloquen obstáculos en las carreteras para que se gente no se dirija a Caracas en el caso de una eventual movilización, pero que los ciudadanos deben mantenerse firmes en su convicción. "Un cambio como el que se está exigiendo en el centro de poder no va a ocurrir desde nuestras casas o por Twitter. Guaidó, la AN y las fuerzas que lo acompañan no son suficientes, es necesario la participación de la población en general para lograrlo", aseveró.

Seijas precisó que las posibilidades de lograr el cese de la usurpación se irán incrementando en la medida en que la presión internacional avance y la presión popular se mantenga.

"La fuerza civil y democrática tiene que imponerse sobre la fuerza opresora y sin escrúpulos, que la única respuesta que ofrece ante las grandes carencias del país es la represión. Si no asumimos que el cambio político debemos efectuarlo entre todos nunca llegará la paz, la libertad y la democracia", destacó Vallés.