Guaidó: Detenerme sería el último error que cometa el dictador Maduro

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este sábado que en caso de que sea detenido por orden de Nicolás Maduro habrá un levantamiento popular e internacional en el país.

"Creo que no hay dudas, (si me detienen) habría un levantamiento popular e internacional. Ese respaldo ha sido determinante. En Venezuela, por el ejercicio de la política, corre riesgo la vida y la libertad. Pero eso no nos va a detener", dijo Guaidó en una entrevista ofrecida a Infobae.

El mandatario aseguró que la transición política en el país continuará a pesar de que lo detengan.

"Independientemente que me detengan o no, ya hay unos planteamientos muy específicos, tanto de movilización como de protestas, como de acciones con empleados públicos. Eso está bien delineado: hemos trazado una estrategia que consiste en que todo el pueblo venezolano salga a la calle. Y sería un último error del dictador además, una aberración, cuando más de sesenta países me reconocen como presidente", señaló.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) reiteró retomaran la propuesta de ingresar la ayuda humanitaria al territorio nacional, a pesar del bloqueo ejercido por la Fuerza Armada Nacional (FANB) el pasado 23 de febrero.

"La emergencia humanitaria persiste y se agrava todos los días. Por eso, nosotros vamos intentar de nuevo ingresar la ayuda humanitaria, porque va a salvar vidas. Evaluaremos todos los métodos. Pero lo más importante es que vamos a insistir", aseveró.

Guaidó tiene previsto visitar Ecuador este sábado, donde será recibido por el presidente Lenín Moreno. El encuentro forma parte de la gira regional que lleva a cabo del dirigente político para discutir la situación de Venezuela.

Con información de Infobae