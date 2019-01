Guaidó no desestima las amenazas y persecución de Saab

Al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se juramentó la semana pasada como presidente encargado, no le tomó por sorpresa la acción que anunció el fiscal designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, en su contra. Sin embargo, aseguró que no desestima las amenazas y la persecución.

“No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte, pero muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Se trata de un régimen que no le da respuesta a los venezolanos, la única respuesta es persecución, represión”, dijo Guaidó al ser consultado sobre la petición de Saab, de acuerdo con Efe.

“Más que una amenaza nueva a mi persona, es a este Parlamento, a la Presidencia encargada de la República, no hay nada nuevo. Insisto, no desestimo las amenazas, la persecución en este momento, pero estamos aquí, seguimos ejerciendo competencias”, agregó.

Más temprano, Guaidó envió un mensaje a los trabajadores del tribunal supremo por su cuenta de Twitter: “A quienes hoy están en la sede del TSJ: el régimen está en su etapa final. ¡Esto es indetenible y ustedes no tienen que sacrificarse con el usurpador y su banda! Piensen en ustedes, en su carrera, en el futuro de sus hijos y nietos, que también son los nuestros. La historia se los reconocerá”.

El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, reiteró que cualquier intento de dañar al líder opositor venezolano Juan Guaidó acarreará serias consecuencias. “Permítanme reiterar: habrá serias consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó”, tuiteó Bolton.

La advertencia de Bolton ocurrió después de que el fiscal general solicitó medidas cautelares en contra de Guaidó en el TSJ.

Investigación preliminar. Tarek William Saab pidió al Tribunal Supremo de Justicia que dicte prohibición de salida del país, de enajenar o gravar bienes y que congele las cuentas de Guaidó, informó AFP. “Solicitamos se dicten medidas cautelares”.

Informó que su despacho abrirá una investigación preliminar contra Guaidó por el hecho de haber asumido competencias del Poder Ejecutivo, lo que considera una violación de la Constitución. La averiguación la solicitó el presidente de la máxima corte, Maikel Moreno, la semana pasada en el acto de apertura del año judicial.

Saab dijo que la decisión se debe a que “hay un ciudadano que prácticamente ha encabezado una acción en detrimento de la patria venezolana que llevó a que inclusive países extranjeros solicitaran a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas, el aislamiento de cuentas”.

Saab opinó que esa situación “viene afectando desde hace varios años, producto de una circunstancia totalmente ajena, la legalidad venezolana”.