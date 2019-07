Guaidó desde Trujillo: Estamos a tiempo de salvar a Venezuela

El mensaje que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envió a los venezolanos desde el estado Trujillo fue claro: “Estamos a tiempo de salvar a Venezuela”.

En la avenida Gran Colombia tuvo lugar la primera concentración de los dos días de visitas que hará como parte del despliegue de la Operación Libertad. Afirmó que el rescate del país será “muy pronto”.

“Que lo vea Venezuela y el mundo, este país está en la calle. Al próximo que dude le diré: ‘Vaya para Boconó para que vea a la gente en sus calles’. No se equivoquen, nosotros seguimos en las calles y recorriendo cada rincón de la nación”.

Desde una multitudinaria concentración en la ciudad de Boconó, Guaidó, aseveró: “Mientras unos intentan confundir (en alusión al régimen de Maduro) con una mesa de diálogo perenne, nosotros estamos en las calles”.

Ratificó que la agenda para conseguir la libertad de Venezuela “sigue siendo la misma”: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Trujillo es el décimo tercer estado que visita. En las concentraciones y asambleas de ciudadanos que tuvo este viernes lo acompañaron varios diputados del Parlamento y dirigentes de los diferentes partidos políticos que hacen vida en la región.

Días determinantes

El presidente encargado informó que “los próximos días serán determinantes para el país”. La afirmación la hizo en relación con la lucha que se libra para lograr la libertad de Venezuela.

Pidió a los venezolanos no rendirse y no caer en la desesperanza, pues “la lucha no se detendrá”.

“No caigan en el chantaje del régimen y no se dejen confundir por la guerra comunicacional que tienen montada. Estamos muy cerca de lograr la libertad, estamos muy cerca”, afirmó.

Asimismo, pidió a los jóvenes “no hacer maletas”; por el contrario, los invitó a “reconstruir el país”.

Desde Boconó, agradeció al gobierno de Grecia por el reconocimiento que hizo de la Presidencia encargada que él dirige, reconocimiento que, a su vez, es a la lucha de los venezolanos.

Hay un plan

Monay fue la segunda población que visitó. Allí tuvo un encuentro con sus ciudadanos y les recordó que hay un plan para reconstruir Venezuela a corto, mediano y largo plazo; este no es otro que el Plan País.

“Nosotros sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Tenemos soluciones y respuestas para cada problema, para cada sector golpeado, desmantelado y arruinado por el régimen. Entre los planes está recuperar Cemento Andino, por ejemplo”, agregó.

Agradeció a los trujillanos por el recibimiento y, sobre todo, por el espíritu de lucha que mostraron al enfrentar al régimen y a sus cómplices en los obstáculos que pusieron para tratar de impedir su visita.

En la población de Pampán caminó junto a los habitantes que salieron de sus casas y que se volcaron a las calles para saludarlo.

Luego se dirigió a la avenida El Rosario, en la ciudad de Trujillo, para culminar su primer día de visita, pero con una multitudinaria asamblea de ciudadanos.