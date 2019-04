Guaidó desde Chacaíto: “El único que está estancado es el régimen”

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, realizó este sábado la juramentación de comités de ayuda y libertad en la plaza Brión de Chacaíto, en Caracas.

"En el país lo único que está estancado es el régimen, que no ofrece soluciones, que no tiene reconocimiento, que no tiene dinero porque se lo robaron, porque protegimos los activos de la nación”, dijo el mandatario interino.

Indicó que los venezolanos deben hacer valer sus derechos que han sido violados por funcionarios de Nicolás Maduro, lo que ha provocado un éxodo masivo de ciudadanos hacia todo el mundo producto de la crisis humanitaria y económica que atraviesa el país.

"El único que está estancado es el régimen. No hay un venezolano hoy que no quiera exigir lo que nos corresponde. No solo en el país, sino los más de 4 millones que se han tenido que ir", expresó.

El mandatario interino presentó la “Operación Libertad” como la fase de organización para pasar de la protesta espontánea a la “protesta focalizada y estructurada” con el objetivo de generar la presión necesaria para lograr el cese definitivo de la usurpación.

Los comités de ayuda y libertad son organizaciones de civiles, militares, empleados públicos, vecinos o familiares con la intención de informarse sobre las próximas acciones de la Asamblea Nacional.