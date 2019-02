Guaidó consideró el apoyo militar de Estados Unidos como método de presión

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró este jueves que no descartará la opción del apoyo militar por parte de Estados Unidos para terminar con el “cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro”, pero aspira no recurrir a ello.

"Aquí en Venezuela estamos haciendo todo lo posible para presionar, para que no tengamos que enfrentarnos a un escenario que nadie desearía tener", señaló Guaidó en una entrevista para CNN.

Apuntó que las labores para el retorno de la democracia en el país están siendo bien ejecutadas para no aplicarse estas medidas. "Estamos tratando de restaurar la soberanía de este país, para restaurar la libertad y la democracia de Venezuela. El tiempo de Maduro se está agotando, pero para administrar su salida con el mínimo de derramamiento de sangre, toda Venezuela debe unirse para impulsar el fin definitivo de su régimen", agregó.

Posteriormente, el presidente interino alegó que de todas formas el apoyo de las fuerzas de seguridad nacionales son necesarias para que los planes de la oposición puedan tener mayor efectividad y cumplir su propósito. "Estamos pidiendo que las fuerzas armadas estén del lado de la constitución, que es muy diferente de ser un golpe aquí en Venezuela", dijo.

Con información de CNN

NEW: Venezuela’s @jguaido in English, gives this message to the American people: We want to reconstruct “our country, our liberty.” pic.twitter.com/5wGd4ElO2Q