Guaidó aseguró que altos rangos de la FAN quieren un cambio político

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, señaló este viernes que varios militares de distintos rangos le han expresado a los dirigentes de la Asamblea Nacional su voluntad de permitir un cambio de gobierno a pesar de la persecución que sufren por parte del oficialismo.

"Altos oficiales, oficiales medios se han pronunciado. Hay descontento en la familia militar, vendrán nuevos pronunciamientos, nosotros no pedimos golpe sino que se sumen a la defensa de la Constitución. Hay muchísimos militares descontentos. Nosotros no estamos pidiendo enfrentamientos; estamos pidiendo que apoyen la transición para que haya gobernabilidad y podamos llegar a las elecciones libres", explicó Guaidó durante una rueda de prensa.

Acotó que los dirigentes políticos han mantenido conversaciones con los funcionarios de la seguridad nacional. Los mismos no pueden ser identificados públicamente por riesgo a su integridad.

El presidente interino exhortó a aquellos agentes que aún no han tomado acciones en contra del oficialismo a que cumplan con su propósito de defender a la ciudadanía.

"No estamos pidiendo que los militares se pongan de mi lado. Estamos pidiéndole que se pongan del pueblo, de su país, del lado de la constitución y ella nos abala una elecciones libres. Esto se trata de todos, de la vida", imploró.

Acotó que los sucesos que se llevaron a cabo este martes no son catalogados como fracaso y que no han recibido opiniones peyorativas por parte de mandatarios internacionales. Sin embargo, acotó que los levantamientos militares fueron voluntarios y que no representan un fracaso a comparación de la situación del país.

"Con respecto a si se adelantó el 30 de abril, por el contrario. Se ha retrasado muchísimo, tomando en cuenta el descontento que hay en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", indicó.

Asimismo, el mandatario encargado de la República reconoció la cifra de fallecidos durante las jornadas de protestas de los últimos días e indicó que que han muerto 271 personas de forma violenta durante la posición de Maduro en el poder.

Acotó que en las siguientes actividades de calla debe mantenerse la presencia de las personas. "Sé que para muchos es tarde. Sé que para los que tienen a un familiar enfermo, puede ser tarde. Pero mientras nos mantengamos unidos en número en la calle será más seguro para todos", exclamó.

Con respecto a la protesta programa para este sábado, destacó que debe realizarse sin violencia, e instó a los ciudadanos a no caer en provocaciones por parte de agentes oficialistas.

Por otra parte, Guaidó se pronunció con respecto a la sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia al diputado Edgar Zambrano, quien fue incriminado por presunta "traición a la patria".

"Dado a la gravedad la falsa denuncia que le hacen a Edgar Zambrano que está trabajando por Venezuela, de lo que no pueden culpar al parlamentario es de la situación por la que atraviesa Venezuela, de eso es responsable el régimen", aseveró.



"Nunca hemos estado tan cerca, el valor de la esperanza sigue vigente ante tanta crisis. Tenemos a favor la condiciones para que se lleve a cabo un cambio, seguiremos haciendo lo necesario para logralo", aseguró Guaidó.