Guaidó: Ante el avance de la Operación Libertad Maduro pretende reprimir

Juan Guaidó, presidente interino de la República, afirmó este miércoles que la represión efectuada en contra de la ciudadanía, por órdenes de Nicolás Maduro, a quienes se encuentran manifestando en las calles de todo el país tiene como objetivo crear la percepción de que todavía tiene el “control”.

“Ante el avance de la Operación Libertad, el régimen cobarde trata de demostrar con represión focalizada un control que ya no tiene. No le queda respuestas, no le queda nada. Se vieron débiles ayer y hoy lo están más, porque Venezuela va con todo en las calles”, indicó Guaidó vía Twitter.

El mandatario reiteró, además, su llamado a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional para que se apeguen a la Constitución y ayuden al restablecimiento de la democracia en el país.

“Familia militar: vean el inmenso respaldo que tuvieron sus acciones por parte del pueblo de Venezuela y la comunidad internacional. Todo paso que den en el marco de la constitución y a favor de nuestra gente será recompensado por la Patria y la historia”, añadió.

Las afirmaciones de Guaidó ocurren a horas de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana decidieran acatar su llamado y se produjera la liberación de Leopoldo López, quien se encontraba bajo arresto domiciliario.

Ante el avance de la #OperaciónLibertad, el régimen cobarde trata de demostrar con represión focalizada un control que ya no tiene.



No le queda respuestas, no le queda nada. Se vieron débiles ayer y hoy lo están más, porque #Venezuela va con todo en las calles. pic.twitter.com/9d4QiSJU1A — Juan Guaidó (@jguaido) 1 de mayo de 2019