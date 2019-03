Guaidó en Anaco: Salgamos a organizarnos para ir juntos a Miraflores

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, indicó que los venezolanos han salido a las calles para exigir el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro.

"Estamos escribiendo la última página de la dictadura en la historia de nuestro país. Toda Venezuela está en las calles. El psiquiatra, que necesita uno, dijo que se estaban apagando las calles", expresó durante su discurso en Anaco, estado Anzoátegui, luego de asistir a una asamblea ciudadana en El Tigre.

El mandatario interino pidió confianza a los ciudadanos para lograr la libertad del país mediante una ruta que lleve al cese de la usurpación. "Les pido que saliendo de aquí, salgamos a organizarnos para ir juntos a Miraflores y exigir nuestro derecho, sabemos que es un camino difícil", explicó.

Aseguró que los venezolanos tendrán que padecer días duros por lo que exigió que un posible secuestro de su persona no detenga el movimiento ni lo que se ha logrado hasta ahora. "Hoy vine a pedirles confianza en ustedes, la confianza de un pueblo poderoso, que tiene poder para transformar. Aquí está la respuesta a la persecución: no tenemos miedo, piensan intimidar a todos los que estamos en las calles, no hay vuelta atrás", indicó.

El dirigiente de Voluntad Popular informó que se han anunciado importantes sanciones dirigidas a los funcionarios oficialistas responsables de haber perpetrado daños al pueblo, además de violaciones de derechos humanos. "Anunciamos varios elementos que están pasando en el país: la sanción a Bandes, la integración del BID, la persecución y, lo más importante, la organización para la Operación Libertad", alertó.

Guaidó realizó un juramento frente a la multitud de personas que asistió a la asamblea ciudadana. "Juramos lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, y permanecer en las calles hasta lograrlo, si así lo hiciere que Dios y la patria nos premien", fueron las palabras que dijo mientras los habitantes levantaban la mano para expresar su apoyo.

Reiteró su mensaje a los miembros de la Fuerza Armada en el que ordenó que deben respetar la Constitución de la República. "Funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Armada, a la que deben rendir cuentas es a la Constitución. A los funcionarios que secuestran, que hostigan a los trabajadores públicos: no ejecuten órdenes de un usurpador que no tiene la fuerza de enfrentar al pueblo", agregó.

El también presidente de la Asamblea Nacional expresó que el objetivo es convocar a las personas para una gran movilización en la ciudad capital con una gira por los estados de todo el país.

Anunció que se encuentra en el estado Anzoátegui para realizar varias asambleas de ciudadanos durante este viernes y sabádo. Guaidó dijo que continuará su recorrido y posteriormente realizará una concentración en Barcelona este sábado a las 10:00 am.