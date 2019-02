Guaidó agradeció a Colombia por su “gesto humanitario de paz”

Juan Guaidó, presidente interino de la República, agradeció este viernes al gobierno colombiano por sus esfuerzos para que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela.

“Queremos dar las gracias a Colombia por este gesto humanitario, de paz. Este gesto con la democracia”, indicó Guaidó durante una rueda de prensa conjunta con los mandatarios de Colombia, Chile y Paraguay.

El mandatario negó las aseveraciones del gobierno que califican la ayuda humanitaria como un acto de mendicidad, pues afirmó que el solicitar y aceptar los insumos es reconocer la crisis que están viviendo los venezolanos.

"No es mendigar es reconocer una crisis que no generamos nosotros, pero que debemos atender. No es mendigar es reconocer una crisis que no generamos nosotros, pero que debemos atender", continuó.

Guaidó agregó que los obstáculos que ha colocado Nicolás Maduro al ingreso de la ayuda humanitaria se convertirán en ríos de unidad, paz y gente intentando salvar vidas.

"Los obstáculos que pone una dictadura, el día de mañana serán ríos de unidad, de paz, de gente buscando salvar vidas", sentenció.